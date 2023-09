Retrouvez Capture #2, un instantané de la création belge

Du 23 septembre au 14 janvier 2024, le Pavillon présente Capture#2, une nouvelle exposition qui va vous faire voyager dans le monde des arts numériques.

CAPTURE #2 est le deuxième volet d’une série d’expositions conçues afin de rendre visible la diversité et la créativité des arts numériques sur le territoire belge. L’exposition présente les projets récents de près de 20 artistes basé·es en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, explorant les médiums numériques pour capt(ur)er et transcrire le monde à leur manière.

Curation : Marie du Chastel

Avec : Dewi Brunet · Marc Buchy · Collectif WIP · Laura Colmenares Guera · Pierre Coric · Dries Depoorter · Eva L’Hoest · Caroline Le Méhauté · Lawrence Malstaf · Stéphanie Roland · Vivien Roubaud · Ief Spincemaille · Superbe · Maxime Van Roy · Michaël Verlinden · Els Viaene · Claire Williams.

Infos pratiques

Du 23 septembre 2023 au 14 janvier 2024

Du mercredi au dimanche

Ouverture de 12h à 18h

Au Pavillon - Esplanade de la Citadelle - 5000 Namur

le-pavillon.be

hello@le-pavillon.be

081 71 70 21