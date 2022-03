Retrouvez Alix Poisson, l’actrice de “Parents mode d’emploi” dans une série tragique inédite

Alix Poisson a plusieurs cordes à son arc et on peut donc la découvrir dans des rôles différents. Depuis " Parcours meurtrier d’une mère ordinaire : l’affaire Courjault ", le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade l’emmène dans ses projets. C’est ainsi qu’elle fut choisie pour la série “Laetitia”. Cette série raconte l’affaire Laëtitia Perrais qui, en 2011, a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant d’être poignardée et étranglée. A l’époque elle vivait en famille d’accueil avec sa sœur jumelle.

Dans une interview accordée au média Le Point culture elle explique pourquoi elle a accepté le rôle : " Encore une histoire pas forcément rigolote, mais tellement bouleversante que je ne pouvais que dire oui ". Dans la série, elle travaille pour les services sociaux et accompagne les jumelles depuis leur enfance. Comme d’autres rôles à l’opposé de sa personnalité, Alix nous dit