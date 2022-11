Retrouvez Aime Simone pour une version exclusive de "Shining Light" dans la Tipik Live Room

Aime Simone interprète l’un de ses titres pour la Tipik Live Room.

Le chanteur français et ambassadeur de la "post-pop", Aime Simone, était l'invité de la Tipik Live Room pour interpréter une version inédite de son single Shining Light qui tourne en boucle dans la playlist de Tipik Radio.

C'était également l'occasion parfaite pour l'artiste de discuter avec Samy et Lou de ses débuts dans la musique, de ses voyages, de son entourage, de ses influences et inspirations (Post-Malone, The Weekend, Drake...) et surtout de sa volonté de créer un son unique et personnel, teinté de rock, d'électro, de trap et de pop.