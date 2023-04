Retrouve le Festival HOPLA! du 18 au 23 avril à Bruxelles

La 16ème édition de HOPLA ! , l’incontournable festival du cirque s’installe du 18 au 23 avril au cœur de Bruxelles et de ses quartiers. Au programme : 18 spectacles qui font la part belle aux disciplines des arts vivants et à ses diverses compagnies belges au sein des salles obscures et l’espace public. Le meilleur du cirque contemporain, c’est HOPLA 2023 !

Ce Festival a pour objectif de bâtir des ponts entre le cirque et la ville, les circassiens et les citoyens, les arts et leur public. Convivial et familial, il fédère, décloisonne les genres, les générations et les clivages sociaux. Il invite au dépassement de soi, à l’émerveillement, au respect de l’autre et à la curiosité. Le festival et ses artistes se déplacent au coeur des quartiers de Bruxelles, de la MC Gare à Laeken jusqu’au Vismet, en passant par les centres culturels Bruegel, Pôle Nord et Tour à Plomb, le quartier Versailles, la place de Ninove et le GC De Linde.