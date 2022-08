Retrouvailles entre van Aert et Pogacar à la Bretagne Classic

Tadej Pogacar reprend dimanche la compétition sur les routes de la 86e Bretagne Classic, où il retrouvera le maillot vert et super combatif du Tour de France 2022 Wout van Aert, grand favori malgré sa récente déconvenue à Hambourg.

Surpris par l’Autrichien Marco Haller à l’arrivée de la Cyclassics dimanche dernier, le Belge de l’équipe Jumbo Visma aura à cœur de rectifier le tir à moins d’un mois du championnat du monde.

Pour Pogacar (UAE), double vainqueur du Tour de France et 2e de l’édition 2022, il s’agira surtout de se remettre en jambes après une pause d’un mois, avant les courses québécoises et le rendez-vous mondial fin septembre en Australie.

"Je me suis bien entraîné ces dernières semaines et je me sens fort mais cela prend d’ordinaire un peu de temps pour reprendre vraiment le rythme", a-t-il expliqué sur le site de son équipe, en reconnaissant s’attendre à "probablement beaucoup souffrir".

L’an dernier, les routes bretonnes n’avaient pas été tendres avec lui pour son retour à la compétition après son 2e sacre sur les Champs-Elysées : parti dans la bonne échappée à 60 km de l’arrivée, il avait été lâché au bout de 15 km et avait abandonné.

La victoire était revenue au Français Benoît Cosnefroy, qui s’était imposé au sprint devant le champion du monde Julian Alaphilippe à l’issue de cette échappée.

Cette année, pas d’Alaphilippe, mais Cosnefroy sera bien présent, avec Valentin Madouas, Arnaud Démare, David Gaudu ou Christophe Laporte, parmi les chances tricolores de la reine des classiques bretonnes, inscrite au calendrier WorldTour.

Le Breton Warren Barguil, stoppé dans son élan par le Covid-19 pendant le Tour de France, tentera aussi de se relancer, et de faire oublier les déboires de son équipe Arkea-Samsic depuis la disqualification de Nairo Quintana au Tour pour une infraction médicale.

Au-delà de l’Hexagone, l’Australien Michael Matthews, vainqueur de l’édition 2020, mais aussi l’Erythréen Biniam Girmay ou le jeune Belge Arnaud De Lie arrivent aussi avec des ambitions.

Le parcours de 254 km s’annonce exigeant, avec 3.384 mètres de dénivelé positif, des côtes allant jusqu’à 8-10% tout au long de la journée, et deux chemins empierrés.

Au départ de Plouay (Morbihan), les coureurs vont partir en direction de Vannes, avant de remonter vers le nord-ouest, à travers les routes vallonnées du centre Bretagne. Au retour à Plouay, il leur restera un nouveau circuit final de 11,7 km à parcourir au nord de la ville.