Retrouvailles avec le petit singe à l’Artothèque de Mons

C’était l’année dernière que le petit singe bien connu des Montois quittait son emplacement sur la Grand-Place. Et les riverains devront attendre encore un peu avant de pouvoir à nouveau caresser la tête de la statue porte-bonheur… L’œuvre a vieilli et avait besoin d’être restaurée. En attendant, si son absence se fait trop ressentir il est tout de même possible de lui rendre visite à l’Artothèque, le centre de conservation du patrimoine montois où le petit singe a élu domicile.

Une belle occasion de revoir (et même de toucher) ce symbole chéri des habitants mais aussi d’en apprendre plus sur les nombreux mystères qui l’entourent depuis des siècles. Parmi les hypothèses concernant sa création, trois sont relevées par la commune de Mons. La première, le primate serait l’œuvre d’un forgeron voulant montrer ses talents, la deuxième, la petite statue serait l’enseigne d’une ancienne taverne, la troisième, la plus farfelue est que l'animal servait de pilori pour enfants désobéissants. Un dicton existe d’ailleurs toujours dans les alentours de la ville hainuyère : "si tu n’es pas sage, je te conduirai au singe de Mons".

Pour les enfants et leurs parents, un parcours est proposé à travers la ville de Mons pour retrouver le petit singe. La balade qui se termine à l’Artothèque emmène d’abord les explorateurs dans les endroits phares de la ville : du Jardin du Mayeur à la Collégiale Sainte-Waudru.

Informations pratiques

Jusqu’au 5 février

Exposition comprise dans le prix d’entrée à l’Artothèque : 6€/4€