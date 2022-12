Rétrospective Journal du Rock : les sorties musicales qui ont marqué l'année 2022

2022 a été l’année des Italiens de Maneskin : des concerts sold out partout, des singles en rafale, dont " Supermodel ", " Gasoline ", " The Loneliest " et le dernier en date, " La Fine ", annonciateur de l’album Rush pour le 20 janvier prochain. On a pu les retrouver aussi dans la bande-son du biopic sur Elvis, je vous parlerai d’ailleurs de la musique dans les films et séries demain, dans notre deuxième épisode de notre rétrospective du Journal du Rock. On n’oubliera pas non plus l’odeur de scandale qui plane au-dessus du groupe depuis leur victoire à l’Eurovision, même si cette fois, c’est leur tenue jugée déplacée qui leur a valu d’être censurés aux MTV Music Awards.