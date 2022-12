Rétrospective Journal du Rock : les scandales et procès qui ont émergé en 2022

Par contre, après trois ans d’attente, Ed Sheeran avec enfin fixé à propos de son titre " Shape of You ". La justice a décidé qu’il n’avait pas plagié " How Why " de Sami Chokri et Ross O’Donogue.

Quand on parle de scandale, on sait que Neil Young et Roger Waters sont dans les premiers à lever le poing. Ce fût chose faite pour Neil Young face à Spotify. Un réseau de streaming qu’il a quitté suite à la diffusion du podcast de Joe Rogan. L’artiste accusait la plateforme de désinformation par rapport au covid 19 et à la vaccination. Il sera suivi par Joni Mitchell, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash et bien d’autres.

Roger Waters, de son côté, se verra qualifié de " criminel de guerre " par le président américain Joe Biden après ses propos tenus sur l’invasion en Ukraine. Il a écrit à la fois à Vladimir Poutine et à l’épouse de Volodimir Zelenski, lui demandant de faire pression sur son mari pour qu’il " mette fin au massacre ". Plusieurs concerts de Roger Waters ont été annulés dans la foulée et il est à présent persona non grata dans divers pays dont la Pologne.