Rétrospective Journal du Rock : les grands événements 2022 et ce qui nous attend en 2023

Très attendu, tant sur scène, que chez les disquaires, The Cure s’est produit cette année en Europe et notamment chez nous, le 23 novembre au Sportpaleis d'Anvers. Des concerts XXL qui ont permis au groupe de dévoiler les extraits du nouvel album en live. On attend ce 14e élément de sa discographie, Songs of a Last World pour bientôt.

Le Boss, lui, est le spécialiste des concerts-fleuve et il viendra le 18 juin prochain en Belgique sur la plaine de TW Classic. Les tickets pour ces concerts de Bruce Springsteen ont été vendus en un temps record, avec un débat qui est né autour du prix des entrées, jugé abusif.

On va rester du côté des festivals avec les premières annonces pour l’année prochaine, je vous rappelle que l’édition de Rock Werchter accueillera à nouveau les Red Hot Chili Peppers, mais aussi Muse, Arctic Monkeys, les Black Keys, Queens of the Stone Age et Editors entre le 29 juin et le 2 juillet, lors qu’à Dessel, pour les amateurs de metal, le Graspop passera en version quatre jours avec Gojira, Slipknot, Def Leppard, Motley Crüe, ou encore Pantera en têtes d’affiche du 15 au 18 juin !