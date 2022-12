Rétrospective Journal du Rock : les films et séries qui ont rythmé 2022

Nous mettons aujourd’hui le rock en lien avec le cinéma et plus largement, les séries.

La passion du public pour les biopics a encore été prouvée cette année y compris son goût pour le sensationnel. On pense par exemple à la série Pam & Tommy, dès janvier et février, qui raconte la sulfureuse relation de Pamela Anderson et Tommy Lee, batteur de Motley Crüe, qui s’est d’ailleurs retrouvé censuré pour nudité sur les réseaux sociaux au mois d’août suite (soi-disant) à une erreur de manipulation, ce qui n’est pas sans rappeler la diffusion de la sextape, sujet principal de Pam & Tommy.

Sensationnel toujours, mais plus dans le domaine horreur-comédie, les Foo Fighters ont lancé Studio 666 avec une bande-son ultra efficace signée sous le nom de Dream Widow, avec notamment des titres franchement thrash. L’ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, a d’ailleurs vu les streamings du titre " Something in the Way " s’envoler grâce au succès d’un autre film, Batman, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson.