Rétrospective Journal du Rock : les artistes qui nous ont quittés cette année

Ce nouvel épisode va nous permettre de saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année.

L’année 2022 s’était ouverte avec l’annonce de la disparition de Meat Loaf à 74 ans. Nous étions alors en plein contexte covid et c’est d’ailleurs à ce virus qu’il a succombé, lui qui a vendu dans sa carrière plus de 100 millions d’albums et joué dans plus de 65 films, dont Fight Club et Wayne’s World.

On le savait malade et c’est finalement le 23 avril qu’Arno perdra sa bataille face au cancer du pancréas qui l’affaiblissait depuis 3 ans. L’Ostendais vivait à Bruxelles depuis les années 80 et sa ville d’adoption lui a rendu hommage comme il se doit, notamment via un registre de condoléances installé à l’Ancienne Belgique. Avant de partir, il nous a fait ce cadeau, l’album Opex, enregistré avec la force qui le caractérisait.