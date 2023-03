Rétrospective du travail de Lionel Vinche à l’Espace d’Art Le Neuf

Lionel Vinche est né à Antoing en 1936. Artiste multiple et autodidacte, il peint comme il rédige des poèmes, les deux se rejoignant sur ses toiles. Cela fait maintenant 60 ans qu’il expose son travail, en Belgique comme dans le monde. Une longue carrière que l’Espace d’Art Le Neuf à Orp-Jauche célèbre à travers une exposition rétrospective. "Doux rêveur" est à voir du 24 mars au 16 avril 2023.

Son enfance passée sur un bateau, et ses voyages autour du monde donne aux peintures de Lionel Vinche, un air marin. Des scènes de vie, où humains et animaux se mélangent aux objets et aux paysages traduisent une "célébration du quotidien ". A l’image d’une bande dessinée à la narration décousue, toujours ou presque, l’écriture se joint aux couleurs : précise, oriente et renforce l’image. Il illustre d’ailleurs pour ses amis et pour des éditeurs des ouvrages de poésie. Toujours curieux, des supports inattendus : emballage, morceau de bois, boîte, cerf-volant, viennent alimenter son travail. Ses techniques sont multiples de l’acrylique au simple bic, des fresques murales à la gravure, pour un résultat toujours poétique et singulier, qui tantôt raconte, émeut, tantôt dénonce.