Rétrospective des peintures d'Anne Bonnet au musée Marthe Donas à Ittre

L’artiste bruxelloise Anne Bonnet sera à l’honneur dans la nouvelle exposition temporaire du Musée Marthe Donas à Ittre. À l’occasion de la sortie d’une monographie sur l’artiste Anne Bonnet. Le territoire de la peinture (édition Ludion) réalisée par Marcel Daloze, le musée brabançon retrace le parcours et la vie de cette peintre singulière à partir du 26 novembre.

Le travail d’Anne Bonnet n’a cessé de se métamorphoser tout au long de sa vie. De ses premières peintures, ce sont des images réalistes qui se dégagent, où elle s’inspire de ce qui l’entoure : ses voyages sur la côte belge et en Provence, notamment.

L’arrivée de la seconde guerre mondiale limite ses champs d’observations et son travail va peu à peu se tourner vers les murs de sa maison et les rues de Bruxelles qu’elle ne quitte plus.

Après 1945, Anne Bonnet reprend ses découvertes et ses recherches artistiques. Elle voyage en Suisse, en Espagne et au Maroc, en Italie, en Grèce et en Turquie et ses peintures se font la trace d’une vie nomade, la cartographie de ses voyages. Au fil de sa vie, la figuration laisse de plus en plus place à l’abstraction.

Deux ans avant sa mort, atteinte par la maladie de Parkinson, son travail est plus sombre et le spectre de la maladie se fait omniprésent. L’exposition se dessine comme une traversée du travail d’Anne Bonnet, du réalisme à l’art figuratif, de son univers coloré à son intériorité plus obscure.

Peut-être par l’Art abstrait, débarrassé des formes conventionnelles, l’artiste créateur atteindra à la véritable universalité et touchera chacun par son message intérieur.

Anne Bonnet