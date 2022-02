Rétrogaming : "Gate Ninety World", le temple des arcades et des flippers à Nivelles

"Gate Ninety World" attire les passionnés de jeux vidéo et de bornes d’arcade mais pas que ! Le public est mixte et tout le monde y trouve son compte nous explique le gérant : "Quand on a ouvert, je m’attendais à ne voir que des trentenaires et quarantenaires, ceux qui comme moi, ont connu les arcades d’époque et étaient à la recherche de ce petit côté nostalgique. Au final, on a remarqué que les enfants accrochent énormément aux jeux, surtout les 8-12 ans. Ils aiment principalement les jeux de voiture, de tirs ou de rythme. Finalement, j’ai des parents et des grands-parents qui encadrent les anniversaires de leurs enfants et qui se laissent séduire par les flippers par exemple ! C’est amusant de voir que toutes générations confondues se retrouvent autour d’un même jeu."

Les bornes d’arcade, ce n’est pas que pour les garçons !

Parmi les clients présents ce jour-là, nous rencontrons Laura, c’est la deuxième fois qu’elle vient chez "Gate Ninety World". "J’ai fait découvrir ce lieu à mon copain pour son anniversaire, il a adoré et moi aussi ! Je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo mais j’ai pris beaucoup de plaisir à tester les différentes machines. Mon jeu préféré, c’est le flipper ! Il faut casser le cliché qui dit que les jeux vidéo et les bornes d’arcade ne sont que pour les garçons, la preuve : je suis une fille, je suis là et je m’éclate !" Marlin est venu retrouver des sensations d’enfance : "J’ai 30 ans et j’ai ce souvenir très précis de quand j’étais petit et qu’on allait au resto avec mes parents. Je passais le temps à jouer sur une arcade pendant qu’ils discutaient. Ici, j’ai redécouvert cette sensation et j’ai surtout découvert plein de jeux que je ne connaissais pas et que je n’aurais probablement jamais essayé ailleurs qu’ici."