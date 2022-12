Rétro tennis 2022 : les adieux à Roger et Serena, Nadal et Swiatek phénoménaux, Alcaraz et Rune débarquent, Garcia revit

On ne peut pas dire que cette année ait été mémorable pour les Belges, sans être pour autant catastrophique. Kim Clijsters a mis un point final à sa carrière, alors que Ruben Bemelmans a également pris sa retraite pour devenir le coach de Zizou Bergs.

Encore notre meilleur représentant belge sur le circuit masculin, David Goffin a connu une saison en demi-teinte. Ses chiffres l’illustrent parfaitement avec 34 victoires et 29 défaites en 2022. La tournée sur terre battue a permis à David de sauver sa saison avec quatorze victoires contre cinq défaites. On retiendra d’ailleurs ce beau moment dans la saison du Remoucastrien : son joli parcours à Roland-Garros avec surtout une communion retrouvée avec le public belge, présent en masse. Son tournoi s’est arrêté au troisième tour mais il y a remporté deux victoires convaincantes contre Lehecka et surtout Tiafoe, devant des courts totalement acquis à sa cause. Malheureusement, son parcours et cette communion se sont arrêtés au troisième tour avec une blessure et une défaite contre Hurcacz. Autre bon souvenir pour David cette année, sa victoire face à Carlos Alcaraz, alors tout récent numéro un mondial, au tournoi d’Astana. Il a remporté un titre cette saison, c’était en avril à Marrakech. 39e joueur mondial à la fin de l’année 2021, David conclut 2022 en 53e position.

Chez les filles, Elise Mertens a elle aussi connu une année en dents de scie. Changements de coach, blessures, irrégularité, Elise n’a pas connu sa meilleure année sur le circuit et a moins joué que les saisons précédentes. 30 victoires et 23 défaites, c’est son bilan en cette fin de saison en simple. Elle a remporté un titre, celui de Monastir. En Grand-Chelem, elle n’est pas parvenue à dépasser le stade des huitièmes.

Joueuse de double particulièrement en vue depuis quelques années, Elise a encore un très bon bilan de ce côté-là et elle a d’ailleurs disputé plus de rencontres dans cet exercice, son bilan : 44 victoires pour douze défaites. Elle a remporté deux titres dont les Masters féminins et a disputé la finale de Wimbledon. Elle a d’ailleurs encore passé plusieurs semaines en tant que première mondiale en double.

Chez les autres Belges, on retiendra les deux titres d’Alison Van Uytvanck à Surbiton et Gaiba. Elle est également parvenue à battre Venus Williams au premier tour de l’US Open. Alison a au maximum atteint le deuxième tour en Grand-Chelem cette saison, elle termine l’année à la 55e place mondiale. Elle a été contrainte de mettre fin à sa saison prématurément en raison d’une blessure.

Ysaline Bonaventure, de son côté, a réalisé une belle fin de saison qui lui a permis d’entrer dans le top 100 pour la première fois de sa carrière, un rêve devenu réalité pour la joueuse.