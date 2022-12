Rétro Standard 2022 : ça bouge en coulisses, pour le meilleur… et pour le pire

Le 13 juin dernier, le couperet tombe : c’est Ronny Deila, coach de 47 ans, qui sera chargé de relancer la dynamique du club. Un Norvégien, tout juste auréolé du titre en MLS avec le New York City FC, qui débarque en Bord de Meuse avec beaucoup d’ambition : "Je souhaite insuffler à notre équipe une nouvelle dynamique, une constance et une culture de l’effort et de la victoire qui nous permettront de renouer avec le succès."

Et très vite, force est de constater que la patte Deila se fait ressentir. Le noyau a certes été renforcé (Laursen, Fossey, Melegoni ou Zinckernagel etc sont arrivés) mais ce groupe, si amorphe quelques semaines plus tôt, se met à revivre. À se battre sur les ballons qui traînent, à s’arracher, à ne plus abandonner au moindre contrecoup. En tribunes aussi, la grinta, et l’esprit Standard insufflés par Ronny Deila plaisent aux supporters. Serait-ce le début d’une saison en mode rachat ?