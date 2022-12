Rétro Formule E 2022 : Stoffel Vandoorne sacré Champion du Monde pour sa dernière avec Mercedes

Après avoir échoué à rentrer dans les points au Mexique (ce sera la seule fois de la saison !) à cause d'un accrochage en fin d'E-Prix avec Lucas di Grassi, Stoffel Vandoorne renouait avec la pole position à Rome, avant de terminer troisième de la course.

Le lendemain, lors du cinquième E-Prix de la saison, il finissait à la cinquième place et se retrouvait troisième du championnat, à quatre unités du leader Jean-Eric Vergne... qui sera son coéquipier en 2023.

C'est lors de son rendez-vous "à la maison" que le Belge prenait les commandes du championnat : quatrième sur la grille de départ, Stoffel Vandoorne réalisait la course parfaite dans les rues de Monaco et remportait sa première (et sa seule !) victoire de la saison.

"J'avais fait des podiums et des pole positions avant Monaco, je savais que la victoire n'était pas loin, affirme Stoffel Vandoorne. Gagner à Monaco, c'est très spécial, c'est un circuit mythique et je garderai toujours cela en mémoire. L'E-Prix de Monaco, c'est une des meilleures courses du calendrier de la Formule E : pour nous, c'est un circuit où on peut vraiment dépasser, et on y voit généralement de très belles bagarres. Ce jour-là, tout s'est plus ou moins bien mis en place, et on a fait du très bon boulot pendant la course. C'était très stratégique : en début de course, il fallait être intelligent, économiser de l'énergie, ne pas attaquer trop tôt... et c'est exactement ce qu'on a pu faire."

Quelques jours plus tard, à Berlin, le pilote Mercedes allait chercher deux nouveaux podiums (deux troisièmes places) et creusait l'écart au championnat à mi-saison grâce à ses cinq podiums en huit courses.