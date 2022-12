Rétro football 2022 : l'année de trop pour les Diables Rouges ?

Une page se tourne, comme on dit. C’est même un chapitre entier de la longue histoire du football belge. Les brillants auteurs des plus belles lignes de cette partie d’histoire ont pour noms Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Mousa Dembélé, Nacer Chadli, et (peut-être) Radja Nainggolan. Ils ne sont plus là. D’autres comme Eden Hazard, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Dries Mertens, Thomas Meunier et Romelu Lukaku ont leurs meilleures années derrière eux ou tardent à retrouver leur niveau. De cette "Génération en or", finalement, seuls Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne continuent à partager la table des plus grands (KDB 3e au Ballon d’Or, Courtois élu Meilleur gardien planétaire).

Voici les clubs auxquels appartenaient les cadres de 2018.

Courtois : Chelsea. Alderweireld et Vertonghen : Tottenham. Kompany et De Bruyne : Manchester City. Chadli : WBA. Witsel : Tianjin. Meunier : PSG. Fellaini et Lukaku : Manchester United.

Aujourd’hui, une partie du 11 aligné se limite (pour le moment) à des clubs tels l’Antwerp, Anderlecht, Bruges, Leicester, Aston Villa, Everton, Brighton, Lens ou Rennes. Ce n’est pas la même chose.