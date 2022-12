Rétro cyclisme 2022 : un grand cru tout en couleurs pour Wout van Aert

Wout va conserver le maillot jaune avant de le céder sur le sommet de Longwy non sans avoir tenté un ultime baroud d’honneur. Deux jours plus tard, il dompte les puncheurs dans le mur qui conduit au sprint à Lausanne. Deuxième victoire sur le Tour. Les Alpes pointent à l’horizon. Il y consolide son maillot vert tout en apportant son soutien à son leader Jonas Vingegaard. Mais c’est dans les Pyrénées, au plus fort de la bataille entre le jeune danois et le vainqueur sortant Tadej Pogacar qu’il va défier les lois de la gravité habituellement inaccessibles au porteur de la tunique verte.

Van Aert s’est inscrit dans l’échappée. Ses compagnons d’échappée tombent un à un. Le voici dans l’ascension d’Hautacam. Vingegaard et Pogacar l’ont rejoint. C’est la dernière ascension de ce Tour. L’intensité est maximum. Si Pogacar veut renverser le Tour, c’est maintenant ! Le sommet approche. A la sortie d’une épingle, van Aert accélère. Un virage plus loin, seul Vingegaard parvient à tenir sa roue. Pogacar est décramponné. Wout van Aert va au bout de lui-même avant de rompre son effort. Il connaît ses limites, mais ce jour-là, on a l’impression qu’il en a découvert de nouvelles. Vingegaard gagne. Van Aert rentre dans la légende. On le croit épuisé. Mais il a encore des ressources. Deux jours plus tard, il remporte le dernier chrono sur les contreforts de Rocamadour. Le lendemain, sur les Champs-Elysées, il déroule. Son Tour est gagné. Il est le maillot vert qui a défié la gravité !