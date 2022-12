Rétro cyclisme 2022 : l’année "magique" de Remco Evenepoel

La 3e et dernière semaine de course débute par une grosse frayeur. C’est l’ascenseur émotionnel sur la route de Tomares. La 16e étape est marquée par une fin de course complètement dingue. Crevaison de Remco, attaque et chute de Roglic. Tout cela dans les 3 derniers kilomètres. Pendant quelques instants, l’organisation annonce que le Belge perd son maillot... Finalement, il n’en est rien. Remco reste leader et Roglic abandonne le lendemain à cause de ses blessures.

Son principal rival quitte la Vuelta. La nouvelle menace se nomme Enric Mas. Un Espagnol qui ne va jamais véritablement inquiéter le jeune cycliste de Schepdaal. Remco Evenepoel s’offre un deuxième succès. Il remporte la 18e étape à l’Alto de Piornal et assoit encore un peu plus son pouvoir.

Le Belge se rapproche du graal et assure son succès final à la veille de l’arrivée à Madrid. Prise de conscience et émotion intense. "Je n’ai pas les mots. C’était la journée la plus importante de ma vie". Des larmes de joie de Remco entouré par ses parents, Patrick et Anja.