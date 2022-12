Rétro cyclisme 2022 : Arnaud De Lie et Cian Uijtdebroeks, deux coureurs néoprofessionnels éclatants

Arrive alors l’été et le grand rendez-vous de sa saison. Cian Uijtdebroeks emmène une très forte équipe belge sur le Tour de l’Avenir. Une épreuve exclusivement réservée aux coureurs de moins de 23 ans et qui se dispute avec des équipes nationales, en quelque sorte un mini-Tour de France de neuf étapes. Si Cian n’a pas encore gagné chez les pros, il compte bien retrouver cette sensation de victoire à l’occasion de ce Tour de l’Avenir.

Le début de course n’est pas simple mais son final est explosif. Dans la 7ème étape, il profite d’une arrivée en altitude dans les Alpes, à Saint-François-Longchamp, pour s’imposer en solitaire et se rapprocher à 11 secondes du maillot de leader. Le lendemain, dans l’étape reine qui comprend le Col de la Madeleine et la montée finale vers La Toussuire, Uijtdebroeks repart à l’offensive. Le jeune coureur belge crée des écarts plus importants et en profite pour s’emparer du maillot jaune. Dans la dernière étape, Cian gère parfaitement son avance et remporte avec autorité et domination ce Tour de l’Avenir. Comme Egan Bernal ou Tadej Pogacar avant lui, il rejoint au palmarès une belle brochette de grands noms.

Après cette victoire, Uijtdebroeks ne roulera qu’une seule et dernière course en septembre. Il fait l’impasse sur les championnats du monde en Australie et referme sa première saison avec en top, ce succès sur le Tour de l’Avenir. En ce moment, Cian Uijtdebroeks prépare sa deuxième saison et définit son futur calendrier avec son équipe BORA-hansgrohe. En toute logique, il devrait passer à un échelon supérieur en s’alignant sur un peu plus de courses de catégorie World Tour. Et puis, un premier grand tour n’est pas à exclure. Si c’est le cas, ce serait plutôt la Vuelta.