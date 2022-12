Rétro athlétisme 2022 : l’année du grand chelem doré de Nafi Thiam

Entre le 5 août 2021 et le 19 août 2022, un an, douze mois, 379 jours exactement. Et trois titres majeurs remportés.

Nafi Thiam termine l’année 2022 triplement couronnée. Comme ça avait été le cas en 2018 après son premier sacre européen, elle détient actuellement les trois titres les plus convoités de l’athlétisme mondial : l’or olympique, le titre de championne du monde et celui d’Europe. C’est son 2e triplé. Aujourd’hui, Nafi n’a, plus que jamais, absolument plus rien à prouver. Depuis son titre olympique à Rio, elle participé à 9 grands championnats et en a remporté 8 (2e aux mondiaux de Doha). Et pourtant, elle a décidé de tout bousculer et de changer complètement son environnement. Un nouvel entraîneur, une nouvelle méthode, une vie différente mais des ambitions inchangées : continuer à s’améliorer et gagner, les deux étant intrinsèquement liés. Thiam vise désormais les records, d’Europe certainement, du monde pourquoi pas. Mais elle a déjà un œil rivé sur Paris. 2024, c’est déjà demain!