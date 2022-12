Rétro Anderlecht 2022 : le grand chantier est bien entamé…

“Trust the Proccess”. Au fil des semaines et des mois, le mantra est répété à l’envi par Vincent Kompany, coach du Sporting. Pour relativiser les quelques défaites qui s’accumulent et surtout prôner la patience des supporters et faire confiance aux jeunes.

Et force est d’avouer qu’après des débuts chahutés, la mayonnaise prend tout doucement. Les renforts estivaux (Zirkzee, Gomez, Kouamé) apportent un vrai plus et Coach Kompany parvient à trouver le bon mix entre jeune garde et vétérans plus rodés.

Entre février et avril 2022, le Sporting enchaîne 7 victoires en 9 matches (22 sur 27) et se surprend à tutoyer les sommets du championnat.

Sevrés de trophées depuis 2017, les supporters se remettent, eux, à rêver. Ou plutôt à retrouver des ambitions plus dignes de leurs standings habituels. Malheureusement pour eux, les dernières marches restent trop périlleuses à franchir.

Après avoir raté son match, Anderlecht s’incline en finale de Croky Cup contre Genk. En PO1, le refrain est le même. Incapables de battre l’Union ni Bruges (2/12), les Mauves finissent à la 3e place et oscillent entre la satisfaction d’avoir concurrencé les meilleurs ou la déception légitime de ne pas être parvenus à s’immiscer durablement dans la course au titre.