Rétro 2022 : Roger Federer, Serena Williams, Sebastian Vettel, Philippe Gilbert, Franck Ribéry... ils ont tous pris leur retraite cette année

Les images de ses adieux ont fait le tour de la planète, Roger Federer a officiellement rangé la raquette en cette année 2022. L’un des plus grands sportifs de tous les temps a décidé de raccrocher à l’âge de 41 ans.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis, Federer laisse une empreinte indélébile sur ce sport qui l’a tant aimé et qu’il a tant aimé. Premier joueur à remporter vingt tournois en Grand-Chelem, "Rodgeur" a notamment soulevé huit fois le trophée à Wimbledon. À ceux-ci s’ajoutent six Open d’Australie, cinq US Open et un Roland-Garros. S’il est désormais derrière Novak Djokovic (21) et Rafael Nadal (22), il restera toujours le premier à avoir atteint la vingtaine de GC remportés.

Il détient le record du nombre de semaines consécutives (237) passées en tête du classement ATP, soit quatre ans et 199 jours. Rien que ça !

En plus des levées du Grand-Chelem, il a notamment remporté six fois les Masters pour un total de 103 titres remportés, auxquels s’ajoutent les 54 finales perdues par le Suisse. "Le roi du gazon" a également écrit l’histoire par sa rivalité avec Rafael Nadal, adversaire et ami de toujours. Ces deux derniers qui ont composé le fameux Big Three avec Novak Djokovic, et le Big Four avec Andy Murray.

C’est d’ailleurs par une rencontre de double disputée avec Rafael Nadal que Roger Federer a célébré la fin de sa magnifique carrière à la Laver Cup à Londres. L’image de Rafa et Roger Federer se donnant la main, tous deux en larmes, à la fin du match a fait le tour du monde. La plus grande rivalité de l’histoire du tennis a vu naître l’une des plus belles amitiés du sport professionnel, rendant les adieux du Suisse extrêmement émouvant et poignant, car ils marquaient aussi la fin de cette sublime rivalité saine. Peu nombreux sont les fans de tennis qui n’ont pas versé une petite larme le 23 septembre dernier.

Virtuose du tennis, incarnant le talent pur et dégageant une classe sans égale, Roger Federer restera à jamais comme l’un des plus grands de l’Histoire du tennis, mais aussi du sport.

Roger Federer était professionnel depuis l’année 1998.