Retraite de Piqué : un lendemain de veille en gueule de bois pour l’Espagne du foot

"Se Va", "il s’en va" titre ce matin "Marca", le quotidien sportif pro-Real Madrid. La référence est un peu taquine puisqu’elle renvoie cinq années en arrière au moment où Gerard Piqué avait posté une photo de lui accompagné de Neymar avec en légende "Se Queda", "il reste" juste avant que le Brésilien ne rejoigne le Paris Saint-Germain. Ce qui avait valu pas mal de moqueries envers l’Espagnol.

"Une légende de la Liga et de la sélection" peut-on lire sur les réseaux sociaux du quotidien, avec des chiffres à l'appui "35 ans, 31 titres, 666 matches."

La version papier de Marca et son site internet rendent hommage à Piqué avec de nombreux articles. "Le dernier adieu à la génération historique de 87 de La Masia", celle qui comprenait aussi Cesc Fabregas et Leo Messi et qui a absolument tout gagné sur son passage, tant dans les équipes de jeunes que chez les pros. Celle qui a régalé les amateurs de Tiki-Taka.

Marca salue aussi des adieux atypiques, à sa façon, loin des protocoles habituels.

Marca se rappelle avec nostalgie également du fait qu’avec le départ de Piqué, c’est encore un morceau de la génération dorée de la Roja qui s’en va. Sacrée gueule de bois.