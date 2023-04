Retraite : comment donner du sens à sa pension ?

Même s’il y a des professions qui abîment fort les corps, à 65 ans, quand on arrive à la pension aujourd’hui, on est encore en relative bonne santé. On a encore en moyenne une bonne vingtaine d’années devant soi, et l’envie de continuer à avoir une vie enrichissante. L’arrivée à la pension a complètement changé de visage. Il s’agit maintenant de l’ouverture d’un nouveau chapitre de la vie.

Faire ce qu’on aime n’est pas toujours suffisant !

Ce nouveau chapitre de vie nécessite un temps d’adaptation et entraîne parfois des questions existentielles. Généralement, les nouveaux pensionnés doivent gérer une période difficile à vivre : on n’a plus de repère et on se demande un peu ce qu’on va faire de sa vie. Quand on pense à la pension, on imagine souvent une vie idyllique débarrassée des obligations professionnelles, où on se lève quand on veut, on prend souvent l’apéro, on fait ce qu’il nous plaît, on voit ses amis, sa famille.

L’humain a besoin de donner du sens à vie

Quand la pension commence, il y a souvent une période plus ou moins longue qu’on pourrait qualifier de "lune de miel" : on profite, on a l’impression d’être en vacances. Mais cette période n’a qu’un temps. S’adonner à des hobbys ne suffit pas toujours. Il faut aussi contenter ses valeurs profondes : "l’humain a besoin de donner du sens à vie" ajoute Nicolas Evrard, "parce que si on estime que sa vie n’a pas de sens, c’est la porte ouverte à la déprime".

Comment trouve-t-on un sens à sa pension alors ?

Il n’y a pas de recette toute faite. Il faut prendre le temps de l’introspection : se demander ce qui est important pour vous. Si vous aimiez bien votre travail, vous pouvez vous demander quel était votre moteur profond dans ce travail. Ce qui fait qu’il vous rendait heureux. Souvent, le sens se trouve dans les relations sociales, l’idée de transmission et d’échange. Vous avez tout à fait le droit d’avoir d’autres moteurs, plus individualistes. Il n’y a pas de honte à ça.