Retrait de permis à partir d’1,5 g par litre d’alcool dans le sang : ce qu’il faut savoir sur le taux d’alcool et les contrôles d’alcoolémie en 12 questions

Qu’est-ce qui influence le taux d’alcool présent dans le sang ?

Quand une personne consomme de l’alcool, celui-ci commence immédiatement à passer dans le sang. Une petite partie passe directement par la muqueuse buccale et par l’œsophage. Un quart environ de l’alcool passe dans le sang après assimilation par l’estomac et le reste par les intestins.

Les facteurs suivants accélèrent le passage de l’alcool dans le sang :

Les boissons alcooliques chaudes

Les boissons alcooliques contenant du gaz carbonique

L’alcool et le sucre

L’ingestion rapide

L’estomac vide

Des facteurs individuels, comme certaines maladies, ou une insuffisance hépatique.

L’alcool est aussi plus soluble dans l’eau que dans la graisse. La concentration d’alcool dans le sang dépendra donc de la quantité d’eau contenue dans le corps. En règle générale, les personnes plus lourdes ont aussi davantage d’eau dans leur corps et donc un taux d’alcool plus faible avec la même quantité d’alcool.