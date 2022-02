Retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans : la procédure a été enclenchée, annonce Vincent Van Quickenborne

Le ministre lui-même espère que le retrait de la reconnaissance de l'organisme "peut créer un levier pour que l'Islam moderne puisse éventuellement former une organisation représentative". "C'est parfaitement possible, mais il faut partir de la base des musulmans qui vivent ici avec nous et qui pratiquent l'islam de manière moderne, et non sous les tentacules des pays étrangers." La manière de procéder avec l'exécutif musulman n'est pas immédiatement claire. Dans la proposition de renouvellement, cependant, l'organisme lui-même a déjà indiqué qu'il voulait abandonner les subventions et qu'il obtiendrait désormais des ressources des mosquées et "d'autres sources de financement".