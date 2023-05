Retourner vivre chez ses parents : comment gérer l’entente ?

Quand on débute dans la vie, on ne roule pas nécessairement sur l’or. Les frais de rénovation – ou de construction - prennent une grande partie des revenus du couple. Résultat des courses : on n’a pas toujours les moyens de payer un loyer en plus et le temps que le chantier avance un peu, on demande aux parents, aux beaux-parents, s’il est possible de squatter chez eux.

Bonne ou mauvaise idée ?

A la base, ça semble être une excellente idée. "Pour peu que les relations soient bonnes avec la famille ou la belle-famille, on se dit que chacun va mettre un peu d’eau dans son vin, on va être de bonne composition, entre adultes raisonnables, et ça va bien se passer" explique Nicolas Evrard.