Retournement de situation : le FC Liège perd trois points sur tapis vert, le club va en appel

On vient de l’apprendre. Deux mois après les faits, le Comité Sportif de l’Union belge a décidé de retirer trois points au FC Liège dans le cadre du match qui avait vu Dender affronter les Liégeois le 27 mars dernier.

Si les Liégeois avaient remporté le match 3-0, Dender avait souligné que le FC Liège n’avait pas aligné asse de joueurs âgés de moins de 21 ans sur sa feuille de match et avait déposé plainte. Le Comité Sportif de l’Union belge a déclaré ce lundi que cette plainte était fondée et recevable. Outre une amende, le FC Liège perd trois points. Trois points qui sont redistribués à Dender.

Evidemment, cela change complètement le classement du tour final. Le FC Liège, qui avait battu Dender dimanche et repris l’avantage au classement à une journée de la fin, se voit rétrogradé à la deuxième position à un point de Dender.

Le FC Liège a décidé d’aller en appel de la décision et cet appel est suspensif. "Cette décision est stupéfiante, puisqu’elle condamne le Football Club Liégeois à une double peine, à savoir le retrait des 3 points qu’il avait remporté sans discussion possible sur le terrain (3-0), et leur octroi gracieux au club de Dender. Ce faisant le Sportcomité tente d’annuler les résultats sportifs et de restituer administrativement au club de Dender la première place qu’il a perdue sur le terrain" lit-on sur la page facebook du club.

"Compte tenu de la façon déloyale dont il a été traité tout au long de cette procédure, compte tenu du caractère inique de cette décision, qui viole l’éthique sportive et fausse le tour final pour la montée en D1B, et compte tenu de sa motivation totalement contestable, qui viole gravement plusieurs principes fondamentaux du droit, le RFCL va immédiatement interjeter appel. Cet appel est suspensif, de sorte que le classement sportif n’est pas faussé et que la vérité du terrain s’exprimera une nouvelle fois" a ajouté sur club sur son réseau social.