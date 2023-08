Retournement de situation : Kylian Mbappé fait son retour dans l'équipe première du PSG

C'est sans doute la fin de l'un des plus gros feuilletons de ce mercato estival. En froid avec la direction du Paris Saint-Germain et cité avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé a été réintégre à l'équipe première du club parisien ce dimanche. C'est ce qu'annonce le toujours très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, relayé par plusieurs médias français.

Des "discussions très positives" auraient eu lieu entre Mbappé et les dirigeants parisiens en marge du premier match de Ligue 1 du PSG face à Lorient ce samedi (0-0). Kylian Mbappé avait été écarté du groupe professionnel suite à son refus de quitter le club ou de prolonger son contrat dans la capitale. Ce contrat lie l'attaquant français au PSG jusqu'en 2024, avec la possibilité pour Mbappé d'activer une option pour une année supplémentaire, ce qu'il refuse de faire depuis plusieurs semaines.

Désormais entrainé par Luis Enrique, le Paris Saint-Germain opère actuellement une refonte de son effectif. Le secteur offensif en particulier est en pleine mue, Lionel Messi étant déjà parti en direction de l'Inter Miami et Neymar étant cité avec de plus en plus d'insistance au Barca ou en Arabie Saoudite. Pour compenser ces départs de poids, Goncalo Ramos, Marco Asensio et plus récemment Ousmane Dembélé, coéquipier de Mbappé en Équipe de France, ont récemment débarqué à Paris.