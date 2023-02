À l’occasion d’une convention de fans à Portland, les quatre acteurs phares de Retour vers le futur sont réunis. Un événement émouvant qui a été immortalisé par celle qui jouait Lorraine.

Si on a souvent l’occasion de retrouver Christopher Lloyd (Doc) et Michal J. Fox (Marty McFly) ensemble lors d'apparitions médiatiques, voir Lea Thompson (Lorraine) et Tom Wilson (Biff Tannen) à leurs côtés est nettement plus rare.