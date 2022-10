"Retour vers le futur": Marty Mc Fly et Doc tendrement réunis au Comic Con de New York

Michael J. Fox (61 ans) et Christopher Lloyd (83 ans) ont donc pris place sur la scène du Comic Con de New York ce dimanche 9 octobre, où ils ont été acclamés par les fans. Ils se sont remémoré quelques souvenirs de leur rôle dans la célèbre trilogie, notamment comment le jeune Michael avait finalement hérité du rôle à l’époque, alors que le tournage avait déjà démarré depuis plus d’un mois :

" L’annonce – à une heure du matin après que nous avons tourné pendant six semaines – était que l’acteur jouant Marty ne jouerait plus Marty, et que demain, nous commencerions à tourner avec Michael ", a expliqué Christopher Lloyd. "J’avais l’impression d’avoir à peine survécu aux (premières) six semaines et maintenant j’allais devoir recommencer ? ! "