"Retour vers le futur" : 5 secrets de tournage sur ce film culte

Peu d’entre nous seront passés au-dessus des émouvantes retrouvailles entre Michael J. Fox et Christopher Lloyd, les deux principaux acteurs des films Retour vers le futur. C’est que ce duo a durablement marqué les esprits et permis au film d’accéder, au passage, au rang de film culte. Voici quelques anecdotes sur le casting et les coulisses de ce film inoubliable.