Retour sur un passé colonial qui ne passe pas avec la pièce "Congo Jazz Band" au Théâtre de Namur

Le théâtre de Namur présente, du 10/02 au 12/02, la pièce de Mohamed Kacidi "Congo Jazz Band". Anglé sur l’histoire coloniale de la Belgique et ses ravages au Congo, ce spectacle aborde le passé sans tabous et donne au public l’occasion de comprendre "comment et pourquoi ce pays si béni par les dieux est tombé à ce point aux mains des diables".

“Le Congo, c’est hallucinant, vivant, tragique, comique”

L’histoire coloniale belge au Congo débute en 1885, avec l’obsession de Léopold II pour la possession de terres à l’étranger. Le roi, présenté comme un "homme qui adore les poireaux au vin blanc et déteste les Africains" devient propriétaire de l’Etat Indépendant du Congo, sans jamais y mettre les pieds. La colonisation y est brutale, violente, et fait entre 5 et 10 millions de morts. Des décennies de colonialisme, une indépendance arrachée et des années d’ingérences s’ensuivent (comme l’assassinat de Patrice Lumumba, il y a 60 ans). Congo Jazz Band retrace l’histoire de ce pays, au cœur d’une spirale de violence, de guerre et de dictature qui perdure aujourd’hui.