Retour sur un album majeur du son west coast : ‘’If That’s What It Takes’’ de Michael McDonald

Premier album solo de Michael McDonald, publié en 1982. Il mélange à merveille pop, rock, funk et blue-eyed soul. Originaire de Saint-Louis dans le Missouri, c’est au début des années 70 que sa carrière musicale prend son envol à Los Angeles.

Après avoir joué dans des groupes locaux comme Mike and the Majestics et Jerry Jay and the Sheratons, Michael McDonald intègre le groupe Steely Dan en tant que choriste, puis est recruté, dès 1975, par les Doobie Brothers pour un remplacement temporaire. On connaît la suite : non-content d’avoir été le membre le plus productif au sein des Doobie Brothers, et d’avoir collaboré avec une foule d’artistes comme Aretha Franklin, Kim Carnes ou Patti LaBelle, Michael McDonald entame une carrière solo et sort son premier album en 1982. Propulsé par le single ''I Keep Forgettin’'', son premier album ''If That’s What It Takes'' sort en août 1982, et la barre est placée très haut.