Retour sur un 24 mars avec François De Brigode et Alice Cooper, Chuck Berry, Paul Simon, Art Garfunkel, Duane Allman…

Le 24 mars 1973, Alice Cooper est numéro 1 avec "Billion Dollar Babies". Ce morceau évoque la vie facile, celle des rock stars avec l’argent et les excès. Et lorsqu’il joue ce titre en concert, Alice Cooper distribue des centaines de dollars, mais ils sont faux !

C’est un 24 mars que Chuck Berry prononce cette phrase un peu bizarre "c’est le dollar, dit-il, qui dicte la musique que j’écris". Un bel artiste en quelque sorte…

Le 24 mars 1966, Paul Simon et Art Garfunkel débutent avec "Homeward Bound", un morceau que Paul Simon a écrit sur le quai de la gare en attendant un train.

Le 24 mars 2001, une partie d’une route de Géorgie s’appelle désormais "Duane Allman Boulevard" en hommage au guitariste des Allman Brothers Band qui est mort à moto à cet endroit, 30 ans auparavant.

Le 24 mars 1998, le chanteur de rhythm and blues, Mark Morrison, à la suite d’une condamnation, devait effectuer des travaux d’intérêt général mais il a envoyé, à sa place, son employé déguisé. Et Morrison a écopé cette fois d’un an de prison ferme.

Le 24 mars 1951 que Dougie Thomson, le bassiste de Supertramp, voit le jour. En 1970, naissance de la violoniste des Corrs, Sharon Corr.

Le 24 mars 1999, un incendie éclate dans le tunnel du Mont Blanc. Il fait 39 morts. Le tunnel sera fermé pendant 3 ans.

C’est le 24 mars 2015 qu’un airbus A320 se crashe dans les Alpes de Haute Provence. Il fait 150 morts. L’enquête révélera que la cause de l’accident est d’origine criminelle. Le copilote Andreas Lubitz a envoyé volontairement l’avion au sol.