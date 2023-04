Retour sur un 21 avril, François De Brigode évoque Prince, Madness, les Rolling Stones...

C’est le 21 avril 2016 que décède Prince, le kid de Minneapolis : chanteur, compositeur, producteur. Et pour être tout à fait précis, son nom complet était Prince Roger Nelson.

Le 21 avril 1958 naissance de Mike Barson, le claviériste de Madness.

Le 21 avril 1976, les Rolling Stones lancent leur campagne pour l’album "Black and Blue". La publicité montre le mannequin Anita Russell meurtrie et les mains attachées avec la légende suivante : "je suis noire et bleue des Rolling Stones, mais j’aime ça" une atteinte à la dignité des femmes.

Le 21 avril 2001, Peter Buck, le guitariste de R.E.M. était complètement saoul et, en plein vol, il a agressé le personnel de la British Airways. Lors de l’atterrissage, il s’est fait coffrer par la police.

Le 21 avril 2004, le leader des Pogues s’est fait tabasser à coups de barre de fer. Bilan : les os de la pommette cassée et une incapacité à monter sur scène pendant quelques semaines.

"Knock on Wood", chanson composée par Steven Cropper et Eddie Floyd dans l’hôtel de Memphis où a été assassiné Martin Luther King. Floyd en fait un numéro 1 en 1966. Et le 21 avril 79, "Knock on Wood" est à nouveau numéro 1 avec une version disco d’Amii Stewart.

Le 21 avril 2019, un homme va devenir marquant. Le comédien et humoriste ukrainien Volodymyr Zelensky est élu président de l’Ukraine avec 73% des voix. Il ne savait pas encore qu’il allait devenir chef de guerre face aux Russes.