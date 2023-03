Retour sur trois rôles marquants dans la carrière du cultissime JCVD !

En 2012, Jean-Claude Van Damme intègre le casting de ce film d’action américain. Il s’agit de la suite de Expendables : Unité spéciale, sorti en 2010. À ses côtés, on retrouve des figures iconiques du cinéma telles que Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris ou encore, Arnold Schwarzenegger. JCVD y incarne Jean Vilain, le méchant principal de ce film à succès.

Que raconte cette fiction ?

" Les Expendables sont de retour, et cette fois, la mission les touche de très près… Lorsque Mr. Church engage Barney Ross, Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Toll Road et Hale Caesar – et deux nouveaux, Billy The Kid et Maggie – l’opération semble facile. Mais quand l’un d’entre eux est tué, les Expendables jurent de le venger. Bien qu’en territoire hostile et donnés perdants, ils vont semer le chaos chez leurs adversaires, et se retrouver à tenter de déjouer une menace inattendue – cinq tonnes de plutonium capables de modifier l’équilibre des forces mondiales. Cette guerre-là n’est pourtant rien comparée à ce qu’ils vont faire subir à l’homme qui a sauvagement assassiné leur frère d’armes… "