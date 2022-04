Retour sur les détails de l’affaire Joe Van Holsbeeck, mort à 17 ans pour son MP3

Ils se tournent alors vers les caméras de surveillance . De nouveau, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. À cette époque les images ne sont pas de bonne qualité, et un pilier central du hall de gare gâche la vision.

Diverses pistes furent suivies, et les enquêteurs parviendront finalement à identifier les coupables, Mariusz O. et Adam Giza, condamnés en 2007 et 2008.