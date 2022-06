Retour sur les derniers Pays de Galles – Belgique : le premier pas de la génération dorée, le traumatisme de 2016, la revanche à Bruxelles

Pays de Galles et Belgique. Comme on se retrouve. Pour la 16e fois de leur histoire Diables rouges et Dragons gallois vont croiser le fer samedi lors de la troisième journée de la Ligue des Nations. Une affrontement toujours particulier pour nos couleurs en raison de ce fameux quart de finale de l’Euro 2016, perdu 3-1 par la Belgique.

Ce soir-là, le 1er juillet 2016, neuf Diables actuels avaient débuté la rencontre. Lukaku, De Bruyne, Hazard et Cie. avaient alors essuyé une terrible désillusion sous les ordres de Marc Wilmots. Le statisticien Gracenote classe d’ailleurs cette déroute à la 3e place des plus grosses surprises de l’histoire de l’Euro.

Tout semblait pourtant avoir bien commencé grâce à une patate en lucarne de Radja Nainggolan dès la 13e minute. Une illusion. Dès la 30e minute, Ashley Williams enrayait une première fois la machine belge avant les deux coups de massue gallois signés Hal Robson-Kanu (55e) et Sam Vokes (85e). Trois buts gravés dans les mémoires et une élimination qui signeront la fin de l’ère Wilmots.

La composition :

Belgique : Courtois – Meunier, Alderweireld, Denayer, J. Lukaku – Witsel, Nainggolan – Carrasco, De Bruyne, Hazard – R. Lukaku