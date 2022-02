Retour sur les acteurs qui ont revêtu l’imperméable du célèbre commissaire Maigret

Portrait pris le 14 novembre 1975 de Jean Gabin, l’un des plus célèbres acteurs français. Gabin a fait plus de 90 films entre 1931 et 1975, parmi lesquels "Pépé le moko" (1936), "Quai des brumes" (1936) et "Le jour se lève" ont été de grands succès. Il a © Tous droits réservés