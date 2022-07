Retour sur le parcours de Marc Lemaire, pionnier de l’entreprenariat durable

Les personnalités inspirantes comme celle de Marc Lemaire ont souvent connu un chemin semé d’obstacles, de changement soudain de trajectoires, de refus, d’échecs. Cependant, elles sont toujours animées de passion et en recherche de sens.

Marc Lemaire a notamment fondé il y a 25 ans Groupe One puis EcoRes et est devenu l’un des pionniers de l’entreprenariat durable, conseillé de trois ministres du Climat, de l’Energie et de l’Environnement au niveau régional et fédéral, il s’est aussi demandé comment l’économie pouvait avoir une âme.