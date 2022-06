Retour sur le match de légende Belgique-URSS 86 dans notre podcast : "Un jour dans le sport"

Nous sommes en 1986. Après avoir éliminé les Pays-Bas en barrages quelques mois plus tôt, les Diables rouges participent à la Coupe du Monde au Mexique. En ce 15 juin, sous une chaleur torride, les Belges s'apprêtent à rencontrer l’URSS en huitième de finale, mais l’heure n’est pas à l’optimisme. Les hommes de Guy Thys n’ont pas brillé au premier tour, l’ambiance au sein du groupe est mauvaise et, surtout, ils vont affronter ce qui est sans doute la meilleure équipe russe de l’Histoire. Cette rencontre va pourtant rentrer dans la légende. Au terme d’un match inouï, intense et inoubliable, les Diables vont réussir à dompter l’ours russe et se qualifier pour la première fois pour un quart de finale de Coupe du Monde. Retour sur l’un des plus beaux exploits du football belge.