Plongez au cœur de la prise d'otages de Tilff, le fait divers le plus spectaculaire de Belgique

Philippe Delaire , l’ennemi public n°1

Samedi 16 septembre 1989, Phillipe Delaire, un gangster français bien connu des forces de l’ordre et qualifié d’ennemi public n°1, pénètre lourdement armé, et avec deux complices, dans la villa de Guy Jeuris, le directeur de l’agence bancaire du Crédit Communal de Liège.

Marie-Madeleine Jeuris, l’épouse de Guy Jeuris, et leurs deux filles, Françoise (13 ans) et Gaëlle (10 ans), se trouvent également dans la maison.

Ce n’était pas prévu !

L’objectif des trois malfrats est simple : emmener Mr. Jeuris de force jusqu’à la banque et vider les coffres. Sauf que…

Sauf que le week-end, le service de sécurité de la banque prévient automatiquement la police en cas d’ouverture des coffres.

Les gangsters se ravisent. Commence alors la plus longue prise d’otages que notre pays n’ait jamais connue.

Un des otages parvient à s’échapper

Dans la nuit du 17 septembre, Mr. Jeuris profite du bruit occasionné par le passage d’un train pour s’échapper par la fenêtre. Il se casse les deux chevilles, mais parvient tout de même à se rendre chez les voisins pour alerter la police.

Marie-Madeleine, Françoise et Gaëlle sont quant à elle toujours retenues prisonnières à l’intérieur de la maison.

Une longue négociation

Les gangsters sont rapidement identifiés par les forces de l’ordre. Une longue et compliquée négociation commence alors. Elle durera jusqu’au vendredi 22 septembre 1989, et se terminera par une violente fusillade, le suicide de Phillipe Delaire, et la dissémination de 30 millions de francs belges dans un quartier défavorisé non loin de Liège.