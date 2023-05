Retour sur le 26 mai, François De Brigode évoque Marianne Faithfull, les Stones, Peggy Lee, Miles Davis…

Le 26 mai 1964, 4 pointures participent à un morceau important " As Tears Go By " de Marianne Faithfull. Participent à la création de ce morceau : Mick Jagger en écrit les paroles, Keith Richards la mélodie, Jimmy Page et John Paul Jones la guitare et la basse.

Le 26 mai 1920, Peggy Lee a vu le jour. Cette chanteuse américaine, on le sait, est connue pour son interprétation de " Fever ". Naissance de Miles Davis, le 26 mai 1926, il sera l’un des jazzmen les plus influents. Le 26 mai 1948, Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac naît à Phoenix (Arizona).

Le 26 mai 1996, Eric Clapton va se transformer en héros. Il joue les sauveurs. Un incendie se déclare chez lui. Toutes ses guitares sont en danger. Il se jette dans les flammes pour sauver tout ce qui peut l’être. Il y en aura quand même pour 600 mille dollars de dégâts.

On affirme toujours que le rock est une affaire de mecs. Eh bien, en 1990, ça a un peu évolué. Le top 5 est occupé par des femmes. Madonna en numéro 1, en 2, le duo féminin Heart, en 3 Sinead O’Connor, en 4 le groupe vocal Wilson Phillips et en numéro 5 Janet Jackson.

Mott the Hoople, le 26 mai 1972, enregistre " All the Young Dudes ", ce morceau est offert à David Bowie qui est fan de ce groupe anglais de glam rock.

Le 26 mai 2018, décès d’un homme de télé et de radio très marquant : Pierre Bellemare. Il avait été le créateur de l’émission Télé-achat qui deviendra Téléshopping.

Le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille remporte la Coupe d’Europe de foot contre Milan. C’est le premier club français à remporter la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA.