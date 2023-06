Retour sur le 23 juin, François De Brigode évoque Alice Cooper, les Beatles, Madonna, Buddy Holly, Oasis…

"Welcome to my Nightmare" c’est le titre du 8e album d’Alice Cooper. En 1975, il joue cet album dans un concert à Vancouver, il se déchaîne tellement qu’il finit par se casser 6 côtes en tombant. C’est lui qui a vécu le cauchemar...

C’est le 23 juin 1940 que naît Stuart Sutcliffe. C’est le premier bassiste des Beatles, il a quitté le groupe pour poursuivre une carrière de peintre. Son portefeuille a peut-être dû s’en ressentir, mais l’essentiel n’est pas là.

Quand Madonna pète un câble : le 23 juin 1989 qu’elle s’adresse violemment à un jeune garçon de 10 ans, lui dit : " si je te signe un autographe, je devrai le faire pour les autres, tu n’auras rien de moi ". Elle l'aurait même bousculé. Les parents poursuivent la star en justice car à la suite de cet incident, l’enfant ne dort plus, il fait des cauchemars et à nouveau pipi au lit. Ils demandent 500.000 dollars, ils ne les auront pas.

Le 23 juin 1990, la guitare Gibson acoustique qui appartenait à Buddy Holly dans les années 50 change de propriétaire au cours d’une vente aux enchères pour 154.000 euros.

Le 23 juin 1965, Paul Bonehead Arthurs voit le jour. C’est le cofondateur et guitariste d’Oasis, mais jusqu’en 1999.

Alan White devient le nouveau batteur d’Oasis. Et c’est le 23 juin 1995 qu’il fait ses grands débuts au Gladstone Berry festival avec Oasis.

Le 23 juin 2011 décès de Peter Falk, bien connu pour son interprétation de l’inspecteur Columbo. Sa voix, son manteau ainsi que sa voiture étaient très célèbres.

C’est le 23 juin 2016 que 51,9 des Britanniques demandent par référendum de quitter l’Union européenne. Le lendemain du Brexit, la livre perd 8% face au dollar et le Premier ministre de l’époque, David Cameron, annonce sa démission.