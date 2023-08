Retour sur la Vuelta 1996, cette édition au fort accent suisse marquée par le doublé de Tom Steels

Les jours suivants, Baldato et Minali imitent le Belge, avant que la dixième étape ne marque le début des hostilités entre les favoris du général. Une prise d’empoigne qui marqua surtout la fin du règne de Miguel Indurain.

En perdition quelques semaines plus tôt au Tour de France qu’il venait de remporter cinq fois d’affilée, et forcé par son sponsor espagnol (la Banesto) à prendre part à la Vuelta, le Roi Miguel allait abandonner au lendemain de la douzième étape sur la scène des lacs de Covadonga. Un départ précipité qui allait encore renforcer la supériorité de la ONCE sur l’épreuve.

Pendant ce temps, Tom Steels montrait à la Belgique qu’elle détenait en lui un sprinteur capable de digérer les bosses, le futur quadruple champion de Belgique se montrant le plus rapide de la meute lors de la dernière étape à Madrid.