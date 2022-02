Retour sur la séparation difficile de Creedence Clearwater Revival et le pied de nez de Fogerty aux anciens membres du groupe

Dans l’histoire du rock, il y a des groupes mythiques avec des existences relativement courtes dans le temps, et une histoire complexe, une grosse dispute, une séparation et un retour qui semble inconciliable. C’est le cas de Creedence Clearwater Revival, grande formation américaine de la fin des années 60 et du début des années 70 et qui ne s’est jamais réunie depuis sa séparation dans le début des 70’s.

Mais revenons un peu en arrière. Tout d’abord, il y a Blue Velvet dans la fin des 50’s, qui devient dès le début des 60’s The Golliwogs (en référence à un personnage de littérature pour enfant) et ensuite Creedence Clearwater Revival en 1967 … C’est l’année suivante que sort le premier album du groupe… qui établit alors un son très branché rock psychédélique qu’on estampillera ensuite le "Swamp Rock", le rock des... (la suite en audio)

