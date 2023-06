Retour sur la scène soul de Philadelphie avec le groupe The Show Stoppers et ''Ain’t Nothin' But A Houseparty''

The Show Stoppers, un quatuor survitaminé fondé par Alex et Laddie Burke, frère de la star du label Atlantic, Solomon Burke. Dès la sortie de leur 1er 45 tours, ils s’imposent dans les charts avec un titre qui épuisera plus d’un danseur : ''Ain’t Nothin' But A Houseparty'' pressé et repressé jusqu’au milieu des 70’s.

Plongée dans la scène musicale de Philadelphie des 60’s, grâce au groupe The Show Stoppers. Un peu avant l’explosion du TSOP (The Sound Of Philadelphia), la soul music est présente de petits labels comme Harthon Records (fondé en 63), Cameo-Parkway ou Arctic. On retrouve déjà quelques noms connus comme le musicien Earl Young (futur membre des Trammps et pilier du Philadelphia Sound), le tandem Kenny Gamble et Leon Huff, et des vocalistes comme Barbara Mason, Bunny Sigler ou encore les Temptones.

Avec une carrière ultracourte, le quatuor The Show Stoppers va prouver que Philadelphie est l’autre épicentre de la soul music, après Détroit et Chicago. Earl et Timmy Smith d’une part, Alex et Laddie Burke de l’autre, vont connaître un succès insolent entre 67 et 72, guidés par Solomon Burke, sur le modèle des californiens The Vibrations. La star du label Atlantic va modeler le quatuor, et décrocher un contrat sur le label Showtime Records.